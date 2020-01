Geen gebrek aan sfeer tijdens nieuwjaarsreceptie, ondanks slecht weer Nele Dooms

12 januari 2020

13u49 0 Buggenhout Koud en nat was het zondagochtend. Maar dat hield de Buggenhoutenaren niet tegen om naar het Kamiel Van Belleplein af te zakken om elkaar daar het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar. Het was de tweede keer dat de jaarlijkse gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op deze locatie plaatsvond.

Nieuw dit jaar was dat het gemeentebestuur herbruikbare bekers inzette voor de receptie. Die waren er in verschillende vormen voor cava, bier en frisdrank. “Om er voor te zorgen dat we de herbruikbare bekers ook daadwerkelijk terug zien, vragen we alle bezoekers een waarborg van 5 euro. Die krijgen ze terug als ze hun beker weer indienen”, zeggen schepenen Geert Hermans en Geert Mannaert. “Vorige experimenten met herbruikbare bekers leerden immers dat er daar veel van verdwenen. We hebben nu de moeite genomen om nieuwe exemplaren te laten maken, mét bedrukkingen van het bier en logo van Buggenhout. We hopen dat ze lang meekunnen en dat we zo toch een bijdrage leveren voor een beter milieu.”

Ondanks het regenweer zat de sfeer goed tijdens de receptie. In het midden van het Kamiel Van Belleplein brandden vuurkorven en muzikanten zorgden voor extra sfeer. Burgemeester Pierre Claeys sprak zijn nieuwjaarswensen uit voor het aanwezige publiek.