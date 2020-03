Geen garageverkoop in bosgemeente door coronacrisis Nele Dooms

14 maart 2020

17u17 0

Ook de jaarlijkse garageverkoop in Buggenhout zal niet plaatsvinden door de coronacrisis. Tal van plaatselijke verenigingen slaan daar elk jaar de handen voor in elkaar en het gebeuren lokt telkens een massa volk naar de bosgemeente. Overal in de gemeente zetten inwoners dan hun oprit, voortuin of garage open om tweedehands spullen te koop aan te bieden en ze zo een kans op een tweede leven te geven. “Ook voor de editie dit jaar zag het er bijzonder goed uit”, zegt Armand De Raedt. “We hadden al 150 gezinnen die zich vooraf ingeschreven hadden en het was nog twee weken voor datum. Dit had dus wel eens een recordeditie kunnen worden. Maar de opgelegde maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten helpen inperken, verplichten ons de garageverkoop dit jaar te annuleren. Er is niets aan te doen. Deelnemers krijgen hun inschrijvingsgeld teruggestort.” Een volgende editie van de garageverkoop in Buggenhout wordt voorzien op 27 maart 2021.