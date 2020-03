Geen beren, geen bezoekers: van overbevolkte Dries op zondag naar compleet lege op woensdag Nele Dooms

18 maart 2020

14u27 0 Buggenhout Geen kunstig versierde teddyberen van negentig centimeter hoog meer en ook geen bezoekers. De Dries in Opdorp ligt er momenteel verlaten bij. Normaal was hier de tweejaarlijkse openlucht beeldententoonstelling “Lente Op Den Dries” bezig, maar die werd meteen na het openingsweekend op zondag afgeblazen naar aanleiding van de coronacrisis.

De opening van Lente op den Dries lokte zondag massaal veel volk. Middenstand Opdorp Leeft had 175 grote beren op de Dries, tussen de duizenden bloeiende paasbloemen, gezet. Alleen zorgde de massale opkomst ervoor dat bezoekers niet de vereiste afstandsregels konden respecteren die opgelegd zijn om het coronavirus niet te verspreiden. De burgemeester besliste daarop dat de beren meteen weer weg moesten. Maandag werden die allemaal opgehaald door de sponsors. “Dat is heel vlot gegaan”, zegt voorzitter Erik Coppens. “Voor de weinige sponsors die niet tijdig hun beer konden weghalen, hebben we dat zelf gedaan en die gestockeerd tot ze opgepikt kunnen worden. Natuurlijk betreuren we dat de expo werd afgeblazen, maar iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.” Het resultaat van de verstrengde maatregelen door de federale regering laat zich ook op de Dries voelen. Terwijl er anders in het voorjaar altijd wel bezoekers de narcissen en het mooie plein lopen te bewonderen, is het er nu verlaten.