Geen academische zitting meer op Vlaamse Feestdag: N-VA en Vlaams Belang protesteren Nele Dooms

11 juli 2019

18u28 15 Buggenhout Voor de Vlaamse Feestdag op 11 juli trekken oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang in Buggenhout aan hetzelfde zeel. Ze protesteren tegen het afschaffen van de academische zitting die normaal altijd plaatsvond. “Onze feestdag wordt gewoon gereduceerd tot een zoveelste Zomerse Donderdag”, klinkt het misnoegd.

Voor het eerst in Buggenhout vindt op de Vlaamse Feestdag geen academische zitting plaats. Normaal ging zo’n zitting een muzikaal optreden op het kerkplein vooraf. Met een nieuw bestuur van CD&V wordt daar komaf mee gemaakt. Geen academische zitting donderdagavond dus, wel alleen een live optreden met Nederlandstalige muziek van de coverband V.C. De Gies op het kerkplein.

Voor N-VA en Vlaams Belang, die daarover samen communiceren, kan dit niet. “De voorbije jaren werd door de gemeente, onder impuls van N-VA, op de Vlaams-nationale feestdag telkens een bescheiden academische zitting georganiseerd, met telkens een Vlaamsgezinde spreker zoals Karim Van Overmeire, Hendrik Bogaert en Peter De Roover. Zo onderstreep je immers het belang van onze Vlaamse feestdag en dat juichen wij toe”, zeggen gemeenteraadsleden Wim Mommaers (N-VA) en Steven Creyelman (VB). “We vinden het dan ook enorm jammer vast te stellen dat deze academische zitting van het 11 juli-programma geschrapt is.”

Voor N-VA en Vlaams Belang is de Vlaamse Feestdag in Buggenhout zo gereduceerd tot de zoveelste Zomerse Donderdag op rij, zonder extra aandacht voor 11 juli. “Dit is een gemiste kans. Het had veel meer mogen zijn”, klinkt het. “We hopen dat CD&V geen allergische reactie aan 11 juli heeft opgedaan.” Beide partijen zullen het schepencollege tijdens de eerstkomende gemeenteraad ondervragen over het waarom van het schrappen van de academische zitting.