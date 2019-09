G-sportfestival met twintig sporten en muziek moet voltreffer worden Nele Dooms

17 september 2019

16u27 0 Buggenhout Het G-sportfestival in Buggenhout dit weekend moet een voltreffer worden. Daarvoor slaan Dendermonde, Buggenhout, Lebbeke en Hamme en de talrijke G-sportclubs die de regio rijk is de handen in elkaar. Deelnemers zullen er kunnen genieten van een twintigtal G-sporten én een flinke portie muziek.

Dendermonde kent ondertussen al een rijke traditie aan G-sport, met steeds meer clubs die in hun werking een afdeling voor personen met een beperking aanbieden. De voorbije jaren stond er ook jaarlijks een G-sportdag op het programma. Door voortaan samen te werken met Buggenhout, Lebbeke en Hamme moet het gebeuren nog groter worden. Dit jaar is Buggenhout gastgemeente voor het G-sportfestival.

“Het moet vooral een dagje gezellig sporten worden en wie wil, kan ook iets drinken en een optreden bijwonen”, zegt coördinator Bart Claessens. “Met dit initiatief willen we personen met een beperking uit de streek de kans geven om kennis te maken met het uitgebreide aanbod aan G-sport dat er hier is. Dat aanbod wordt overigens mettertijd steeds groter. En ook het aantal G-sporters groeit. Dat is natuurlijk ideaal om zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen.”

Het G-sportfestival vindt plaats op zondag 22 september. Er zijn demonstraties en workshops van een twintigtal clubs. Om 10.30 uur staan ook een fietstocht en wandeling op het programma. Vanaf 13.30 uur vinden de initiaties plaats. Om 16.30 uur treedt de lokale muziekband Soundalicious op. Het hele gebeuren vindt plaats in en rond sportcentrum De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. Info: bart.claessens@dendermonde.be.