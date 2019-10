Freddy en Maria vieren jubileum: “In de Vlinder voor het eerste gedanst, daarna vlinders in de buik” Nele Dooms

15 oktober 2019

Freddy Rochtus (75) en Maria De Pauw (72) uit Buggenhout vieren hun gouden huwelijksjubileum. De twee trouwden vijftig jaar geleden, nadat ze elkaar in danszaal De Vlinder hadden leren kennen. “We zagen elkaar daar voor het eerst en dansten er met elkaar”, vertelt Freddy. “Het zorgde voor Vlinders in de buik. Het was overigens door een auto-ongeval dat ik in de Buggenhoutse danszaal terecht kwam. Normaal trok ik naar dancings in Lebbeke, Dendermonde en Baasrode, met vaders wagen. Maar toen ik die in de prak reed, zat er niets anders op dan de fiets te nemen en het dichter bij huis te zoeken, in Buggenhout, Opdorp en Opstal. Een geluk bij een ongeluk is het geworden. Er werd vervolgens nog heel wat afgedanst en uiteindelijk stapten we in het huwelijksbootje.”