François en Jeanne vieren diamanten jubileum Nele Dooms

02 oktober 2019

18u21 0

François Van den Driessche (87) en Jeanne Meskens (83) uit Buggenhout vieren hun diamanten huwelijksjubileum. De twee zijn zestig jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen in de toenmalige danszaal De Vlinder in Buggenhout. “Meer dan twee jaar reed ik met de fiets door weer en wind over het hobbelige fietspad van de Provincialebaan tussen Baasrode en Liezele om Jeanne te gaan bezoeken”, herinnert François zich nog. “In de week zagen we elkaar niet, maar elke zaterdagavond en zondag waren we altijd bij elkaar. In de snikhete zomer van 1959 trouwden we.” Het koppel kreeg twee kinderen. Ondertussen zijn er vier kleinkinderen en zelfs al een achterkleinkind. Jeanne en Frans waren altijd erg actief in het verenigingsleven. Zo was Jeanne bestuurslid van KAV. Frans zetelde meer dan tien jaar in de Seniorenraad en is nog altijd actief bij het plaatselijke bestuur van de KBG. Allebei zijn ze lid van Samana.