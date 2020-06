Fotowedstrijd om natuurpracht bosgemeente in de kijker te zetten Nele Dooms

22 juni 2020

15u58 1 Buggenhout “Buggenhout in de milieukijker.” Dat is de insteek van een nieuwe fotowedstrijd die de Gemeentelijke Adviesraad Milieu en Natuur (GAMN) van Buggenhout organiseert.

Het is ondertussen een traditie geworden dat in de zomermaanden in Buggenhout een fotowedstrijd plaatsvindt. Deelnemers worden dan uitgedaagd om mooie plekjes in de bosgemeente in beeld te brengen. Thema dit jaar is ‘leefmilieu’. Voor de wedstrijd kunnen deelnemers werken rond de impact van de klimaatopwarming, maar dan vooral op tekenen van hoop in de gemeente. Voorbeelden zijn uitbreiding van het bos of aanleg van poelen, insectvriendelijke tuinen en zwerfvuilacties.

De wedstrijd loopt tot 30 september 2020. Elke deelnemer mag maximum drie beelden insturen naar fotowedstrijdGAMNBuggenhout@gmail.com. Foto’s moeten genomen zijn in Buggenhout op een plaats die voor iedereen toegankelijk is. Deelnemers moeten in Buggenhout wonen.