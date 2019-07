Fotowedstrijd doet zoeken naar verborgen natuurpareltjes Nele Dooms

02 juli 2019

15u58 0 Buggenhout De Milieuraad van Buggenhout organiseert ook deze zomer een fotowedstrijd. Het initiatief moet er voor zorgen dat verborgen natuurpareltjes in de kijker staan.

“Buggenhout herbergt nog heel wat verborgen, onbekende en prachtige plekjes”, zegt Gustaaf Van Gucht. “Omdat we die beter willen leren kennen, zouden we van iedereen graag weten wat zijn of haar mooiste plekje in Buggenhout is. Daarom organiseren we, in samenwerking met het gemeentebestuur, voor de derde keer een fotowedstrijd.”

Met als thema ‘Mijn mooiste plekje in Buggenhout’ kunnen deelnemers laten zien hoe prachtig en divers de natuur in Buggenhout is en wat er allemaal te ontdekken valt al wandelend of per fiets: een pittoresk plaatsje, een uniek pleintje, een uitkijkpunt, een idyllisch plekje, een steegje, een kabbelend beekje, een prachtig paadje, een verrassend hoekje, een grasberm en nog zoveel meer. Het kan allemaal. Enige voorwaarde is dat de foto’s moeten genomen worden op een plaats die voor iedereen toegankelijk is, in Buggenhout.

Deelnemen kan tot 30 september en is gratis. Er zijn verschillende prijzen te winnen. Info: fotowedstrijdGAMNBuggenhout@gmail.com.