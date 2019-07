Fototoestel, camera en klimelementen voor De Pupil dankzij MOL Nele Dooms

02 juli 2019

14u59 4

Dankzij Middenstand Opdorp Leeft (MOL) is de gemeenteschool van Opdorp De Pupil een fototoestel, camera en klimelementen voor aan de muur op de speelplaats rijker. MOL schonk de school 1.500 euro om de aankopen te kunnen doen. “Het is een deel van de opbrengst die we verzamelden met ons voetbaldorp en groot scherm tijdens het WK Voetbal op de Dries vorig jaar”, zegt MOL-voorzitter Erik Coppens. “We willen met de centen zoveel mogelijk goede doelen en verenigingen steunen. De Pupil is er daar één van.”

De school is blij met de schenking. “We hebben nu het perfecte materiaal in handen om toffe momenten op school vast te leggen en als herinnering te bewaren voor later”, zegt directeur Elke Van Hoeymissen. “De klimmuur komt dan weer handig van pas bij de heraanleg van onze speelplaats tot meer avontuurlijke speelplek.”