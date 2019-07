FOTOALBUM: Jaarmarkt en Willy Sommers zorgen voor massa volk op en rond de Dries Nele Dooms

01 juli 2019

18u43 0

De Jaarmarkt in Opdorp blijft een massa volk lokken. Terwijl maandag veehouders met trekpaarden, rijpaarden en pony’s de Dries bevolkten, liepen heel wat bezoekers te kuieren tussen kraampjes en dieren. Er was ook een kleinveemarkt met ezels, schapen en geiten. Het Jaarmarktcomité is alvast tevreden met de opkomst. “De jaarmarkt in Opdorp is een aloude traditie”, zegt Eugène Hofman van het Jaarmarktcomité. “Van oudsher was de jaarmarkt in Opdorp de belangrijkste van de hele omgeving. Tussen Vlaanderen en Brabant was er eeuwen geleden regelmatig oorlog. Maar tijdens de week van Opdorp Jaarmarkt was er vrede en mocht er niet gevochten worden. De ridders kwamen toen naar Opdorp om hun paard te kopen. Vandaar dat deze jaarmarkt nu nog altijd vooral rond paarden draait. Eigenaars tonen nu nog altijd graag de kwaliteit van hun dieren, om de prijskamp te winnen en met prijzen en medailles naar huis te gaan.” Ondertussen draaide de popup-bar Zomerdries op volle toeren. Op het sfeerterras waren alle zitjes bezet en genoten aanwezigen ten volle van lekkere drankjes. In de namiddag ging het dak van de feesttent er volledig af bij een optreden van Willy Sommers.