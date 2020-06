Fietstunnel zal overweg Hooilaart vervangen tegen 2023: eerste beelden van project bekend Nele Dooms

16 juni 2020

15u35 0 Buggenhout Infrabel heeft beelden klaar van hoe de fietstunnel aan de spoorweg aan Hooilaart in Buggenhout er zal gaan uitzien. De spoorwegmaatschappij en het Buggenhoutse gemeentebestuur zijn overeen gekomen dat de overweg daar gesloten zal worden. Om de oversteek voor fietsers toch mogelijk te houden, komt er een tunnel.

Infrabel wil in Buggenhout enkele overwegen sluiten. Voor de spoorwegovergang aan de Hopveldweg-Reigersweg werd die sluiting vorig jaar al een feit. Er werden betonblokken geplaatst om de doorgang te voorkomen. Volgende overweg om te sluiten op het lijstje is die aan de kruising van Hooilaart met Koudehaard en Hauwerstraat. Voor die effectief dicht gaat, zal er eerst een fietstunnel aangelegd worden.

“Zo moet het autoverkeer wel rondrijden, maar de fietsers niet”, zegt Frédéric Petit van Infrabel. “De fietstunnel zal deel uitmaken van de langeafstandsverbinding voor fietsers tussen Dendermonde en Mechelen.” Die verbinding loopt langs Reigersweg, Koudehaard en via de fietstunnel naar Willekooi, Kerkhofstraat en Sportveldstraat.

Voor het project heeft Infrabel zopas een omgevingsvergunning aangevraagd. Het openbaar onderzoek daarrond vind deze zomer plaats. Als alles loopt zoals het moet, starten de werken voor de tunnel begin 2022. Het project moet klaar zijn tegen het voorjaar van 2023. De fietstunnel zal dan de bestaande overweg definitief vervangen.

“Deze nieuwe fietstunnel, op zes meter richting oosten van de huidige overweg, zal niet alleen de veiligheid en stiptheid van het treinverkeer ten goede komen, maar zorgt ook voor een veilige infrastructuur voor de zachte weggebruiker”, zegt Petit.

Eens de fietstunnel klaar, zal autoverkeer moet omrijden via de overweg in de Beukenstraat. De fietstunnel wordt vier meter breed. De beelden die Infrabel daarover nu vrijgeeft, zijn een simulatie. Ze geven een impressie van hoe het er in de toekomst ongeveer zal uitzien, maar de definitieve afwerking kan hier licht van afwijken.