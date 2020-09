Fietsbieb neemt start op parking De Pit Nele Dooms

26 september 2020

16u44 0 Buggenhout Voortaan zal elke vierde zaterdag van de maand de Fietsbieb neerstrijken in Buggenhout. Ouders kunnen er voor hun kinderen een tweedehandsfiets ontlenen. Buggenhout is de tweede gemeente in de ruime regio waar Beweging.net Waas en Dender zo’n initiatief opstart.

Ouders met jonge kinderen weten het maar al te goed: een kinderfiets daar groeit de kroost zo uit. “En telkens een nieuwe fiets kopen is voor veel ouders financieel zwaar om dragen”, zegt schepen Geert Hermans (CD&V). “De fietsbieb biedt dan de oplossing. Dankzij dit kinderfietsendeelsysteem kunnen ouders altijd over een goed onderhouden kinderfiets op maat van hun kind beschikken. Wordt die te klein, dan brengen ze die terug en nemen een groter exemplaar. Kinderfietsen gaan zo ook een pak langer mee. We stappen als gemeente dan ook erg graag mee in dit initiatief.”

Voor een eerste bezoek van de Fietsbieb aan Buggenhout waren al meteen een hele reeks kinderfietsen beschikbaar. Die worden geschonken door mensen die er niets meer mee kunnen doen en onderhouden door de Leerwerkplaats van het OCMW van Dendermonde. Wie zelf een fiets schenkt, kan gratis lid worden van de Fietsbieb. Anders kost lidgeld 20 euro per jaar.

Voortaan komt de Fietsbieb elke vierde zaterdag van de maand in Buggenhout langs. Geïnteresseerden vinden het initiatief op de parking van gemeenschapscentrum De Pit, aan de Platteput, telkens tussen 10 en 12 uur. Beweging.net verwelkomt graag nog extra vrijwilligers om dit initiatief draaiende te houden. Info: www.fietsbieb.be.