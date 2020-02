Feest in rusthuis Herfstdroom: Hilda blaast 100 kaarsjes uit Nele Dooms

03 februari 2020

14u48 3 Buggenhout Groot feest in het woonzorgcentrum Herfstdroom van Buggenhout. Hilda De Visscher werd er honderd jaar.

De kranige eeuwelinge verblijft nog maar twee jaar in het OCMW-rusthuis, want tot haar 98 jaar redde ze het perfect zelf in haar eigen woning. “In het rusthuis heb ik een mooie nieuwe thuis gevonden”, zegt ze. “Ik hou me bezig met lezen, breien en kleuren en op de kleinkinderen en achterkleinkinderen kan ik rekenen om eens een kaartje te leggen of hulp bij het puzzelen.”

De dame werd geboren in 1920, als oudste van acht kinderen, in Sint-Gillis-Dendermonde. “Ik kwam in Buggenhout terecht toen ik bij een rijke familie ‘ging dienen’, zoals dat toen heette”, vertelt ze. “Ik leerde er goed koken en zorgde voor de zes kinderen van de familie. Ondertussen leerde ik mijn toekomstige echtgenoot, Albert van Ransbeeck kennen. Na ons huwelijk kregen we vijf kinderen.”

Welvaartwinkel

Hilda zorgde aanvankelijk voor de opvoeding van de kinderen, maar werd later kok in het Heilige-Maagdcollege in Buggenhout en deed er ook de was en de strijk. In de jaren zestig hield ze samen met haar man de Welvaartwinkel in de Hanenstaat in Buggenhout open. De vrije tijd werd besteed aan activiteiten met KVLV, KAV en Ziekenzorg. “En eens de kinderen volwassen waren, was er tijd om op reis te gaan, onder andere naar Zwitserland, Oostenrijk, Lourdes en Spanje”, vertelt Hilda.

Hilda blijkt alvast graag gezien in het rusthuis en dat maakte dat ook het verjaardagsfeest er gezellig aan toe ging. Naar aanleiding van haar honderdste verjaardag mocht Hilde zelf het middagmaal in het rusthuis kiezen. Daardoor kwam haar lievelingsgerecht, tong in madeirasaus, op tafel. Naast bewoners en personeel van Herfstdroom, kreeg ze ook felicitaties en geschenken van de familie die op bezoek was, schepen Nadine Sertijn en burgemeester Pierre Claeys.