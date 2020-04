Extra waakzaamheid in Buggenhout Bos door aanhoudende droogte: “Maar vooral bezorgdheid om aanhoudende drukte en overtredingen” Nele Dooms

24 april 2020

11u52 0 Buggenhout De aanhoudende droogte in ons land zorgt ook in Buggenhout Bos voor verhoogde waakzaamheid. Code geel is er ingesteld. Toch maakt boswachter Reinhart Cromphout zich meer zorgen om de aanhoudende drukte in het bos. Daardoor zijn er immers ook meer overtredingen. Naast loslopende honden en fietsen op zandbaantjes, blijken ook kampvuren een probleem. “Totaal onverantwoord”, zegt Cromphout.

De aanhoudende droogte zorgt voor een verhoogd brandgevaar in natuurgebieden. In de Kempense bosgebieden ontstonden zelfs al enkele branden. Zo’n vaart loopt het in deze regio nog niet, maar toch is ook in Oost-Vlaanderen “code geel” van kracht. Die geldt ook voor Buggenhout Bos. “Dit betekent dat we extra waakzaam moeten zijn in het bos. Er is een advies om niet te roken in dit gebied en kinderen mogen niet alleen rondlopen”, zegt boswachter Reinhart Cromphout. “Bezoekers die iets verdacht of vuur opmerken, moeten meteen de 112 bellen. Het Heideveld is het gevaarlijkste punt, want die open zone ligt er echt poederdroog bij.”

Maar mogelijk brandgevaar is momenteel niet de grootste zorg van boswachter Cromphout. Het is eerder de aanhoudende drukte van bezoekers in het bos die voor ongerustheid zorgt. “Omdat het bij het begin van de coronacrisis zo’n overrompeling was in het bos, is de parking afgesloten om het aantal bezoekers te temperen”, zegt Cromphout. “Maar het blijft toch erg druk. Dat is jammer genoeg ook te merken aan het zwerfvuil. Alleen zorgt dat nu niet alleen voor een lelijk zicht, maar ook voor gevaar. Een fles die rondslingert bijvoorbeeld en waar de zon wat op zit, kan al gauw een brandje veroorzaken. En dat is toch het laatste wat we willen.”

Broedseizoen

Niet alleen de boswachter patrouilleert dagelijks in het bos. Hij krijgt daarvoor ook versterking van politiepatrouilles met de fiets. De controles leverden al diverse aanmaningen en zelfs PV’s op. “Voor loslopende honden, bijvoorbeeld”, zegt Cromphout. “Maar ook voor fietsers die op zandbaantjes rijden terwijl dit verboden is. Er zijn genoeg andere routes in het bos die ze wel mogen volgen. Ook wandelaars moeten op de daartoe bestemde paden blijven. Er is 10 hectare speelzone in ons bos waar iedereen vrij mag rondlopen. Maar elders gelden de voorziene paden. Wie die verlaat, zorgt voor schade aan fauna en flora. Belangrijk om te weten daarbij is dat het net broedseizoen is.”

Het meest zorgwekkende zijn de restanten van kampvuren die de boswachter aantreft in het bos. “Tegen de ochtend gloeien de kolen nog, dus ze branden ‘s nachts. Vermoedelijk komen mensen hier bij elkaar rond een vuurtje, maar dat is natuurlijk compleet uit den boze”, zegt Cromphout. “We vonden al restanten in de omgeving van de Eendenput. En in de schuilhut van het bos moet zo’n groot kampvuur geweest zijn dat het meubilair er zelfs schade opliep. Er zullen extra controles komen en we roepen toch iedereen op om die kampvuren achterwege te laten.”