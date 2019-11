Extra verkeersreglementen om vrachtverkeer uit zijwegen van nieuwe vrachtroute te weren Nele Dooms

21 november 2019

16u11

De gemeenteraad van Buggenhout keurde een reeks extra verkeersreglementen goed in het kader van de invoering van een vrachtroute in de bosgemeente. Die moet ervoor zorgen dat er in de toekomst geen doorgaand zwaar verkeer meer door de dorpskernen van Buggenhout rijdt. Een vrachtwagenroute wordt duidelijk bewegwijzerd van de Kasteelstraat aan de ene kant van Buggenhout tot de Mandekensstraat aan de andere kant en loopt via de Kalkenstraat, de Bovendonkstraat, de Hanenstraat en de Beukenstraat. Op de belangrijke kruispunten langs de vrachtroute komen er verbodsborden voor meer dan 3,5 ton, zodat zwaar verkeer de aansluitende wegen niet meer in mag. Dat is het geval voor de Bosdreef, de Brandstraat, de Diepmeerstraat, de Hanenstraat, de Kalkenstraat en de Krapstraat. “Zo zal bijvoorbeeld Opstal afgesloten worden voor zwaar verkeer”, zegt schepen van Mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “Buggenhout volledig afsluiten voor vrachtwagenverkeer kan natuurlijk niet. We wonen hier niet op een eiland. Maar we willen de dorpen wel zoveel mogelijk vrij van zwaar verkeer.”