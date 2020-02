Extra maatregelen tegen sluipverkeer in Dammekensstraat, politie start volgende week met controles Nele Dooms

18 februari 2020

15u07 0 Buggenhout Er worden extra maatregelen genomen om verkeersoverlast in de Dammekensstraat, op de grens van Lebbeke en Buggenhout, te beperken. Omdat de Reigersweg een fietsstraat geworden is, kreeg de Dammekensstraat meer sluipverkeer te slikken. Daar mag voortaan enkel nog plaatselijk verkeer in. En de politie zal daar op controleren.

De Reigersweg in Buggenhout, die parallel loopt met de spoorweg, is sinds dit jaar een fietsstaat. Dat betekent dat chauffeurs er achter de fietsers moeten blijven en maximum 30 kilometer mogen rijden. Er werd ook een tractorsluis geplaatst om doorgaand verkeer tegen te gaan. Een nobel initiatief, alleen merken bewoners van de Dammekensstraat sindsdien de gevolgen. Hun straat krijgt plots meer sluipverkeer te slikken. Het smalle baantje is daar echter totaal niet voor geschikt.

Om een einde te brengen aan de verkeersoverlast, vroeg het gemeentebestuur van Buggenhout aan dat van Lebbeke om aan het begin van de Dammekensstraat, dat grondgebied Lebbeke is, maatregelen te nemen. Het Lebbeekse bestuur zorgde er voor een verkeersbord dat aangeeft dat enkel plaatselijk verkeer mag doorrijden. Dat betekent dat vanaf de overweg aan Baasrode Zuid chauffeurs vanop de Baasrodestraat niet meer mogen afslaan richting Reigersweg en Dammekensstraat, tenzij ze effectief plaatselijk verkeer zijn.

“Er zijn alternatieven via de Mandekensstraat en de Poelstraat om de Dammekensstraat te ontlasten”, zegt schepen van verkeer Geert Hermans (CD&V) uit Buggenhout. “De voorbije weken bleven chauffeurs maar de Dammekensstraat inrijden ten koste van de bewoners. We vragen de politie daarom ook om verkeerscontroles uit te voeren. Die starten volgende week.”

Buggenhout neemt bovendien nog enkele extra verkeersmaatregelen. Zo zal in de Dammekenstraat ook een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur ingevoerd worden. Ter hoogte van de bebouwing in deze straat, komt bovendien een extra verkeersremmer.