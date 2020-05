Extra aandacht voor handhygiëne in basisschool ‘t Sprinkhaantje Nele Dooms

15 mei 2020

Buggenhout Net als zovele andere scholen in Vlaanderen, gingen vrijdag ook de deuren van gemeentelijke basisschool 't Sprinkhaantje in Buggenhout weer open. Met veel goesting! De school zet extra in op handhygiëne.

Klassen van maximaal twaalf kinderen. Zo heeft basisschool ‘t Sprinkhaantje bij de heropstart van de school haar klasgroepen van eerste, tweede en zesde leerjaar verdeeld. De kinderen krijgen er sinds vrijdag elke schooldag een halve dag les. Ondertussen loopt ook de noodopvang voor kleuters en kinderen van de overige leerjaren op de school door.

“We proberen daarbij de bubbels goed gescheiden te houden”, zegt directeur Koen Robberechts, die vrijdagochtend zijn school met plezier weer voller zag lopen. “Hier komt heel wat bij kijken. En dat maakt duidelijk ook indruk op onze kinderen. Ik denk dat dit iets is wat ze hun hele leven zullen meedragen. Kinderen zouden onbezorgd moeten kunnen opgroeien, maar nu horen ze rond zich heel veel angst en bekommernissen rond het coronavirus. We gaan proberen hen op school zo goed mogelijk op te vangen.”

Extra aandacht gaat in ‘t Sprinkhaantje extra naar handhygiëne. Kinderen wassen, onder toeziend oog van de juf, meermaals per dag hun handen. “Er geldt ook éénrichtingsverkeer in de school”, zegt Robberechts. “In de klas dragen leerkrachten gelaatsschermen, de poetsdames dragen een mondmasker. Op de speelplaats dragen de volwassenen ook een mondmasker. Maar het belangrijkste: iedereen is enthousiast om er weer in te vliegen.”