Evenement Zomerse Donderdagen wordt afgeslankt Nele Dooms

21 november 2019

De Zomerse Donderdagen in Buggenhout blijven volgend jaar bestaan, maar dan wel in een afgeslankte versie. Dat zegt schepen Geert Mannaert (CD&V), nadat oppositieraadslid Steven Creyelman (VB) tijdens de gemeenteraad vroeg om een analyse van de editie de voorbije zomer. Volgens Mannaert was die een groot succes. “Met zo’n 600 à 700 bezoekers was er een hoge opkomst en verenigingen die de tap verzorgden, verdienden daar gemiddeld 2.000 euro voor hun werking mee”, zegt hij. De organisatie van zeven Zomerse Donderdagen doorheen de zomervakantie kostte de gemeente wel zo’n 41.000 euro. “Dat bedrag willen we volgende zomer toch naar beneden en dus zullen we de Zomerse Donderdagen wat afslanken”, zegt Mannaert. “Zo zijn we al van plan om de eerste avond met TVOost Vertellingen weg te laten vallen. Ook de laatste Zomerse Donderdag, die samenvalt met de gemeenteraad, zal niet meer geprogrammeerd worden.” De schepen wil bovendien onderzoeken om verenigingen te laten bijdragen aan de kost. “Zij verdienen toch geld aan de drankverkoop”, zegt hij. “En succesvolle muziekgroepen vragen steeds meer geld.”