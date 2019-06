Erkrido mag twee cheques ontvangen Nele Dooms

04 juni 2019

Erkrido, de plaatselijke afdeling van Kom Op Tegen Kanker in Buggenhout, mocht twee cheques tegelijkertijd ontvangen. De vereniging, opgericht door Kristien Maes en Erik Daelemans na de dood van hun dochter Dorien aan een hersentumor, neemt zelf regelmatig initiatieven om centen in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. Bovendien mag het ook met regelmaat van de klok schenkingen ontvangen. Deze keer deden de muziekgroep Intergalactic Table Lovers en studenten van de KUL met een winterbarbecue een duit in het zakje. Respectievelijk steunen zij met 550 euro en ruim 2.700 euro. De cheques werden overhandigd in de Boekenschuur op de site Patattenmolen in Opstal.