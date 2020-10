Eric Dalemans verliest strijd tegen kanker, na jaren inzet in de strijd tegen deze ziekte: “Moedig man, die onuitwisbare indruk nalaat” Nele Dooms

03 oktober 2020

12u55 4 Buggenhout Jarenlang zette hij zich zelf in voor de strijd tegen kanker. Ter nagedachtenis van dochter Dorien die overleed aan een hersentumor. Maar de vreselijke ziekte heeft nu ook Eric Dalemans het leven gekost. De Buggenhoutenaar, samen met echtgenote Kristien Maes stuwende kracht achter de plaatselijke Kom Op Tegen Kanker-afdeling Erkrido, is zopas overleden. Een onuitwisbare indruk laat Eric na bij velen. “Inspiratiebron, voorbeeld voor velen, gedreven,...” Zo zal hij in het geheugen van heel veel Buggenhoutenaren gegrift staan.

“Eric wordt nooit vergeten. Hij was een fantastische man die samen met Kristien bijzonder veel heeft gedaan voor de gemeenschap en voor de broodnodige strijd tegen die vreselijke ziekte die kanker is. Via zovele dingen, zoals Erkrido, blijft hij steeds bij ons.” Meer treffend kan niet verwoord worden hoe velen Eric Dalemans zagen en zien, zoals het hier door iemand op Facebook bij wijze van rouwbetuiging verwoord wordt. Zijn overlijden doet heel veel mensen verdriet, dat lijdt geen twijfel.

Eric Dalemans kreeg rond de jaarwisseling te horen dat hij ziek was, precies vijftien jaar nadat zijn dochter Dorien overleed aan kanker. Zij verloor de strijd tegen een hersentumor, Eric kreeg te horen dat hij pancreaskanker had. Niet te genezen. Toch bleek Eric het allemaal niet zomaar op te geven. In februari tekende hij, nochtans verzwakt door de chemo, present tijdens het jaarlijkse Valentijnsconcert van Ekrido. Dat had hij met zijn vrouw jaren eerder uit de grond gestampt als herdenking aan dochter Dorien en was bedoeld om geld in te zamelen voor Kom Op Tegen Kanker. Hij legde er een persoonlijke getuigenis af, vastberaden om zich te blijven inzetten voor Erkrido waar hij sinds het overlijden van Dorien onvermoeibaar en met tonnen engagement jaar na jaar, samen met echtgenote Kristien, stuwende kracht van was.

Eric vertelde ook moedig over zijn kankerdiagnose in deze krant. Liet optekenen dat hij zich, sinds het harde verdict van de dokters, dichter bij zijn overleden dochter voelde. “Ik weet hoe ze zelf toen dacht en begrijp dat nu veel beter”, zei hij. “Ik kon toen moeilijk begrijpen dat ze niet kwaad was omdat ze kanker had. Maar nu ik zelf te horen kreeg dat ik niet te genezen ben, voel ook ik niet de behoefte om kwaad te zijn. Ik wil eigenlijk vooral nog echt leven de tijd de me nog rest. Ik wil niet vechten tegen kanker, maar vechten voor het leven en nog schone dagen beleven.”

De voorbije zomer is alleszins nog de zijne geworden, met een poging nog ten volle van die maanden te genieten. Dat had hij absoluut zelf zo gewild en vrouw Kristien deed er alles aan om dat mogelijk maken. Samen met vele vrienden. In het PiusX-instituut in Zele, waar hij jarenlang les gaf, werd Eric vergast op live muziek van oud-leerlingen. Er waren nog enkele uitstappen naar plekken die Eric nog eens wilde zien en bezoekjes van vrienden. En ondertussen was er de voorbije maanden nog de moed en kracht om getuigenissen af te leggen én acties op poten te zetten met Erkrido, zoals de verkoop van cava ten voordele van wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Vorige week werden er bij Eric en Kristien thuis nog honderden azalea’s verzameld om te verkopen tijdens het Plantjesweekend voor Kom Op tegen Kanker. En Kristien nam recent nog deel aan de opnames voor een campagne van Kom op tegen kanker. Met een lichtpuntje voor Eric, die zelf ook nog meewerkte aan opnames thuis die later uitgezonden worden.

De positiviteit waarmee Eric ondanks de tegenslagen in het leven bleef staan en hoe hij, met zijn vrouw, de dood van hun dochter een waardevol gevolg gaf met Ekrido, is een voorbeeld voor velen. Dat is ook te merken aan de vele steunbetuigingen van Buggenhoutenaren die nu komen naar aanleiding van zijn overlijden. Eric wordt “een inspiratiebron voor velen” genoemd, een “voorbeeld” ook en staat voor altijd gekende als “gedreven”, “warm” en “man van wijze woorden”. Zelf omschreef hij het begin dit jaar nog als “vooruitkijken en niet omzien” en hij gaf de raad “tijd die niet aan liefde is besteed, is verloren tijd” mee. Mag het na zijn overlijden voor velen een boodschap en steun zijn.