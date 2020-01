Eindelijk weer wat beweging op bouwwerf nieuwe brandweerkazerne Nele Dooms

13 januari 2020

13u25 8 Buggenhout Er is eindelijk weer wat beweging op de bouwwerf aan de Kerkhofstraat in Buggenhout waar de nieuwe brandweerkazerne moet komen. Maandenlang hebben de werken stilgelegen, door een juridisch geschil tussen gemeente en aannemer. Het terrein wordt nu weer klaargemaakt om de bouw toch voort te zetten. Normaal gezien had de brandweerkazerne eigenlijk op dit ogenblik al klaar moeten zijn.

Een bouwterrein overwoekerd met onkruid, zodat de eerder gegoten funderingen zelfs niet meer zichtbaar waren. Zo lag de werf aan de Kerkhofstraat er maandenlang bij. Een eerste spadesteek voor een nieuwe brandweerkazerne was eind 2018 in de grond gegaan, maar al snel na het gieten van de fundering kwam de werf stil te liggen. Een juridisch geschil tussen gemeentebestuur, aannemer en architect bleek de oorzaak. Onderhandelingen tussen betrokken partijen bleven maar duren, met als resultaat dat de bouw stil bleef liggen.

Daar is nu echter verandering in gekomen. Het onkruid dat zowat de hele site inpalmde, is verwijderd. Zo ligt het terrein opnieuw klaar om toch voort te gaan met de werken. “Van zodra de nodige prefab-elementen voor de nieuwe kazerne klaar zijn, zal de bouw weer verder gaan”, maakt schepen Geert Hermans (CD&V) zich sterk.

De bouw van de brandweerkazerne loopt zo meer dan een jaar vertraging op. De einddatum van de bouw was aanvankelijk gesteld op januari 2020. Nu dus. De brandweermannen zullen evenwel nog langer hun intrek moeten nemen in de kazerne aan het Stationssplein, die eigenlijk te klein en versleten is. De nieuwe brandweerkazerne zal 1.200 vierkante meter groot zijn, met naast een grote voertuigenhal ook voldoende ruimte en comfort voor de brandweermannen en -vrouwen.