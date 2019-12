Eigen kringloopwinkel op komst in bosgemeente, maar voor N-VA gaat het te traag Nele Dooms

13 december 2019

15u38 4 Buggenhout Buggenhout krijgt in de toekomst een eigen kringloopwinkel. Het initiatief is opgenomen in het beleidsplan van intercommunale DDS-Verko. De kringwinkel zou tegen 2023 een feit moeten zijn. “Te traag”, menen ze bij oppositiepartij N-VA.

Afvalintercommunale Verko beschikt in haar werkingsgebied dan wel over enkele kringloopwinkels, maar in Buggenhout is dat niet het geval. Jaren geleden, toen het containerpark in de Bovendonkstraat nog door Buggenhout zelf werd uitgebaat en niet door Verko, was daar wel een winkeltje aan verbonden. Parkwachter Ghislaine Temmerman bood er producten die op zijn containerpark terecht kwamen en nog bruikbaar waren een kans op een tweede leven. Ondertussen bestaat dat tweedehandswinkeltje al een hele tijd niet meer.

Maar Buggenhout is wel vragende partij voor een kringloopwinkel op haar grondgebied. Dat bracht oppositieraadslid Ward Vranken ter sprake tijdens de jongste gemeenteraad. “Dat de investering in de DDS-begroting staat is dus zeker een goede zaak”, zegt hij. “Maar de gemeente moet om het idee concreet te maken, wel een gebouw of bouwgrond aanduiden waar dit op kan. Hopelijk talmt het gemeentebestuur daar niet mee, zodat het project concreet vorm kan krijgen. Wij suggereren bijvoorbeeld een deel van de huidige locatie van het Rode Kruis, vlakbij het containerpark.”

Alleen bleek uit het antwoord van schepen van Milieu Geert Hermans (CD&V) dat een Buggenhoutse kringloopwinkel niet voor heel meteen is. “Streefdatum in het beleidsplan is 2023”, zei hij. N-VA ziet het echter liever sneller gaan. “Duurzaamheid is belangrijk en een kringloopwinkel kan daar een rol in spelen”, zegt Vranken. “Afval moet in eerste plaats worden vermeden. Maar als het er dan toch is, is het nog altijd beter dat spullen een tweede leven kunnen krijgen. Voordeel van een Buggenhoutse locatie is dat grote tweedehandsstukken, zoals kasten en zetels, niet tot in de kringloopwinkel van Appels moeten worden vervoerd. Zo’n kringloopwinkel kan bovendien gecombineerd worden met een repaircafé, waar goederen hersteld kunnen worden en zo langer dienen.”