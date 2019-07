Eerste Zomerse Zaterdag in Opstal als ook Bovendonkstraat kermis is: N-VA betreurt “gemeentelijke concurrentie voor verenigingsleven” Nele Dooms

16u22 0 Buggenhout Oppositiepartij N-VA vindt dat het huidige gemeentebestuur haar eigen plaatselijke verenigingen concurrentie aandoet. Aanleiding van die uitspraak is de beslissing om een eerste Zomerse Zaterdag in Opstal te organiseren net als ook Bovendonkstraat Kermis en het dorpstornooi van krachtbalclub ‘t Klaverken plaatsvinden.

Het nieuwe gemeentebestuur, met CD&V aan het roer, had het eerder al aangekondigd in haar “nieuwe visie op feesten” in de gemeente: bij wijze van proefproject, en in navolging van de geslaagde Zomerse Donderdagen op het kerkplein in Buggenhout-centrum, zou Opstal een Zomerse Zaterdag krijgen. Die zou plaatsvinden op 13 juli op de binnenkoer van de site Patattenmolen, tussen Krapstraat en Putweg. Die Zomerse Zaterdag is er echter niet geweest en wordt nu verplaatst naar 24 augustus. Dan zal El Sablon optreden aan de Patattenmolen.

Voor N-VA kan de gekozen datum niet. “Natuurlijk is het goed dat er meer geïnvesteerd wordt in Opstalse muzikale activiteiten”, zegt Wim Mommaers, zelf ooit schepen van feestelijkheden. “Maar we betreuren wel sterk dat de Zomerse Zaterdag georganiseerd wordt in hetzelfde weekend als het Dorpstornooi van krachtbalclub ’t Klaverken en Bovendonkstraat Kermis. We vinden het zelfs onbegrijpelijk. Deze twee verenigingen organiseren op amper twee kilometer van de Patattenmolen al jaren met succes hun evenement. En nu geeft de gemeente belastinggeld uit om de eigen verenigingen te beconcurreren.”

Bij het gemeentebestuur heet het dat een nieuwe datum voor de Zomerse Zaterdag moest geprikt worden door omstandigheden. “De groep die zou komen optreden bleek op 13 juli niet beschikbaar”, klinkt het. “Daarom werd het event naar augustus verschoven, wanneer de band wel kan.”

“Ons leek het dan logisch een andere groep te zoeken”, meent Mommaers. “Het kan niet de bedoeling zijn in het vaarwater van evenementen van verenigingen te komen. Ook het potentieel publiek van het gemeentelijk event wordt op deze manier overigens beperkt.”