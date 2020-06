Eerste reeks van veertig nieuwe fietsbeugels geplaatst: “Naam fietsgemeente waar maken” Nele Dooms

30 juni 2020

15u45 0 Buggenhout Aan het gemeentehuis van Buggenhout, in de Nieuwstraat, is een eerste reeks nieuwe fietsbeugels geplaatst. Elk jaar wil het gemeentebestuur er zo veertig realiseren. “Op maat van elke fiets”, zegt schepen van mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “Op deze manier willen we onze naam als fietsgemeente voort waar maken.”

Personeel van de technische dienst was dinsdagochtend druk in de weer in de Nieuwstraat om acht oranje fietsbeugels te plaatsen. Die hebben de werknemers zelf gemaakt, naar een ontwerp van leden van de Fietsersbond van Buggenhout. “We evalueerden verschillende fietsbeugels en goten de beste elementen van elk bij elkaar”, zegt Bruno Coessens van de Fietsersbond. “Resultaat is een exemplaar dat simpel is, maar handig, op maat van elk type en grootte fiets.”

De nieuwe fietsbeugels krijgen ook een eigen logo mee. “Buggenhout fiets- en bosgemeente”, staat er op te lezen. “We willen van Buggenhout een echte bos- en fietsgemeente maken”, zegt schepen Hermans. “We promoten met veel plezier de fiets als vervoersmiddel, maar daarbij moeten we dan ook zorgen voor goede infrastructuur. De fietsbeugels zijn daar een voorbeeld van.

Na de eerste fietsbeugels aan het gemeentehuis, komen er nog bij op diverse andere locaties. De Dries in Opdorp krijgt 12 beugels, aan de Molenaarswoning op de site Patattenmolen in Opstal komen er zes. “In het totaal worden dit jaar 40 beugels geplaatst op ons grondgebied”, zegt Hermans. “Bedoeling is om er daar jaarlijks telkens 40 bij te doen.”