Eerste fase opknapbeurt voor Stationsplein volop bezig Nele Dooms

03 juni 2020

14u26 1 Buggenhout De langverwachte opknapbeurt voor het Stationsplein in Buggenhout is bezig. Werklui zijn er met man en macht bezig om er de toestand te verbeteren.

Jarenlang was er sprake van een grootscheepse heropwaardering van de stationsomgeving in Buggenhout. Maar het ambitieuze plan raakte in het slop omdat de NMBS uiteindelijk niet de nodige budgetten vrijmaakte. Met het nieuwe gemeentebestuur van CD&V aan de macht werd vervolgens gekozen voor een bescheidener en goedkoper alternatief. Dat betekent dat de stationsomgeving in drie fasen aangepakt wordt om de site op te waarderen.

Voor een eerste fase heeft het Buggenhoutse gemeentebestuur het heft helemaal zelf in handen. Die wordt momenteel uitgevoerd. Het volledige Stationsplein, aan beide zijden van de spoorweg, krijgt een volledig nieuwe toplaag in asfalt. Daarvoor heerst momenteel een flinke bedrijvigheid aan het station.

“Er komen ook okerkleurige fietssuggestiestroken in de Stationsstraat, van Kerkstraat tot Vierhuizen, langs beide kanten van de weg”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Hermans (CD&V). “Ook de parkeervakken worden hertekend en zullen wat groter zijn.”

De NMBS engageert zich om de komende periode fietsrekken te plaatsen langs de kant van het centrum. In het najaar zal de groendienst van de gemeente de langwerpige berm tussen Stationsplein en spoorweg, rechtover de Post, aanpakken om de omgeving ook een groener elan te geven.