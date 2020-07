Eendracht zorgt voor voetbalplezier tijdens zomervakantie Nele Dooms

16u36 0 Buggenhout Voetbalclub Eendracht Buggenhout heeft de oplossing voor kinderen en jongeren die het beu zijn in de vakantie thuis te zitten en graag wat meer actie willen. De sportclub organiseert een zomerstage met voetbal- en ander spelplezier.

Door de versoepeling van de coronamaatregelen zijn ook sportkampen deze zomer weer toegelaten. Daar speelt het jeugdbestuur van Eendracht Buggenhout graag op in. De club organiseert een zomerstage van 10 tot 13 augustus, elke dag van 9 tot 16 uur. Er is opvang voorzien vanaf 7.30 uur tot 17 uur.

“Het voetbalkamp is bestemd voor jongens en meisjes geboren tussen 2005 en 2015", zegt Annick Bruggeman van het jeugdbestuur. “Ze kunnen allemaal terecht op onze terrein aan de Dreef 9 in Opstal. Er staat niet alleen voetbal op het programma, maar ook heel wat ander spel en ontspanning. En vanzelfsprekend is alles erop voorzien om te voldoen aan de veiligheidsmaatregelen in kader van de coronacrisis.”

Info: www.eendrachtbuggenhout.com