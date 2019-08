Eendracht Buggenhout mag zich een jaar lang Ploeg van ‘t Stad noemen Nele Dooms

19 augustus 2019

Voetbalclub Eendracht Buggenhout mag zich een jaar lang de 'Ploeg van 't Stad' noemen. De club won de finale van de gelijknamige competitie, georganiseerd door Kris Van Den Berge met zijn plaatselijk tijdschrift 't Middelpunt van Buggenhout.

Zes Buggenhoutse voetbalploegen namen het tegen elkaar op. Voor de winnaar van de finale wachtte een gigantische wisselbeker. Van den Berge liep al een tijd met het idee rond om deze competitie, die vroeger traditie was in Buggenhout tussen lokale ploegen, weer nieuw leven in te blazen. “Ik ben blij te kunnen zeggen dat deze eerste keer een succes was”, zegt hij. “De deelnemende clubs waren erg positief en enthousiast. Dit smaakt naar meer en dus gaan we er een jaarlijks gebeuren van proberen maken.”

Eendracht Buggenhout zal dus volgende zomer kunnen tonen of het opnieuw de Rangers Opdorp, Spartak Briel, FC Lambrecht, Sporting Opstal en Thor Zaat Briel kan verslaan. De finale vond plaats op het terrein van Sparta Buggenhout op de site Platteput. Een honderdtal supporters daagde op en zorgde voor sfeer.