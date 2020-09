Eén van laatste dossiers in groot vernieuwingsproject: nieuwe waterleiding voor Holstraat Nele Dooms

13u07 1 Opdorp Het grote vernieuwingsproject van de waterleidingen in Opdorp nadert zijn einde. De Holstraat is één van de laatste straten die aan de beurt komt. Daarna kan de waterdruk in Opdorp weer tot normaal niveau verhoogd worden.

Nadat met regelmaat van de klok tientallen gezinnen in Opdorp zonder water kwamen te zitten door lekken in de waterleiding, drong het Buggenhoutse gemeentebestuur er bij watermaatschappij Farys op aan de zaak op te lossen. De waterleiding in Opdorp bleek immers tot de naad versleten en barstte langs alle kanten. Farys besliste daarom in heel het dorp te investeren in nieuwe waterleidingen, goed voor in totaal acht kilometer. De voorbije jaren werd daar stelselmatig werk van gemaakt in tal van straten.

Nu is de Holstraat aan de beurt. De gemeenteraad van Buggenhout gaf daar tijdens de jongste vergadering haar fiat voor. “Dit is één van de laatste dossiers in dit grote project”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Hermans (CD&V). “Ook daar zijn al lekken opgetreden, zodat er een vervanging van het drinkwaternet moet komen. De uitvoering ervan is voorzien voor eind dit jaar en zal bijna 90.000 euro kosten. Als alle werken zijn afgerond, kan de waterdruk in Opdorp terug opgevoerd worden naar de normale waterdruk van 4 bar. Momenteel staat die op 3 bar.”