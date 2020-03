Drukfout zorgt voor foute huisvuilzakken, maar Verko garandeert ophaling Nele Dooms

04 maart 2020

Zowel in Buggenhout als Berlare geraken gele huisvuilzaken met een foute opdruk in omloop. Daar is een productiefout de oorzaak van. De gele zakken kregen een opdruk in zwart, terwijl dat normaal in groen moet zijn. Wie zo’n foutieve huisvuilzakken al in huis heeft, hoeft echter niet te panikeren. “Geen nood”, klinkt het bij afvalintercommunale Verko. “Onze ophaaldienst is op de hoogte van de fout en zal ook deze huisvuilzakken gewoon meenemen.”