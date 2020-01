Druggebruikers vallen man aan bij sporthal, slachtoffer belandt in ziekenhuis: “Ook vorige week al problemen met die kerels” Koen Baten

26 januari 2020

11u19 3 Buggenhout Kris Dalemans is in de nacht van vrijdag op zaterdag in het ziekenhuis beland nadat twee tieners hem aanvielen aan de sporthal ‘De Pit’ in Buggenhout. De tieners zouden hem met een mes of een pistool aangevallen hebben, waardoor hij een groot gat in zijn onderarm opliep. Mogelijk gaat het om een wraakactie na een eerder incident. “Vorige week heb ik samen met de uitbaters deze tieners weggejaagd omdat ze drugs gebruikten in de toiletten", vertelt slachtoffer Kris.

De feiten gebeurden vrijdagnacht na het sluiten van de cafetaria aan de sporthal in Buggenhout. Toen Kris buiten kwam zag hij twee jongemannen op een bromfiets, die hij daar vorige week ook gezien had. Toen was er een eerste incident. “De uitbater had vriendelijk gevraagd aan de jongens om te vertrekken nadat ze cannabis aan het roken waren in de toiletten”, vertelt Kris. “De jongens weigerden om te gaan. Ik kwam toe in de toiletten en heb geholpen om de jongens buiten te zetten", klinkt het. Twee personen bleven echter voor problemen zorgen en er ontstond een schermutseling, waarbij ook vernielingen werden aangebracht. De politie werd er toen een eerste keer bijgehaald en kon beide personen oppakken.

Dit weekend liep het echter opnieuw mis. De jongemannen spraken Kris aan. “Ze hadden beiden een helm nog op hun gezicht, maar ik herkende hen heel duidelijk van vorige week", klinkt het. “Allebei waren ze zeer vriendelijk en ze wilden het incident van vorige week precies afsluiten.” Na een kort gesprek gaf Kris hen beiden een sigaret en vertrok hij naar zijn auto. “Enkele seconden later voelde ik plots een hevige pijn in mijn arm en een warme gloed", zegt het slachtoffer. “Ik keek naar mijn arm en zag allemaal bloed lopen. Ik verwittigde de uitbater die een ambulance belde en me naar het ziekenhuis bracht.”

De ambulanciers vertelden tegen Kris dat het mogelijks van een schotwonde was, maar het kan ook van een steekwonde van een mes zijn. “Het is nog niet helemaal duidelijk welk wapen er werd gebruikt", zegt Kris. “De politie vond wel een mes ter plaatse, maar meer is hierover nog niet bekend.” De man werd zaterdag geopereerd aan de arm en kan deze een tijdlang niet gebruiken. Schrik heeft Kris niet, maar hij hoopt wel dat de jongens gestraft worden. “Het is al langer een probleem aan de sporthal van het gebruik van drugs en het dealen. Ik hoop dat er eindelijk eens iets gebeurd en dat het opgelost raakt”, besluit hij.

De politie van Buggenhout/Lebbeke bevestigt dat er een incident was aan de sporthal en is bezig met een onderzoek. “Het is nog niet duidelijk welk wapen er gebruikt is. We voeren momenteel een onderzoek naar de omstandigheden", klinkt het bij de politie.