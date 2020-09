Driftende bestuurder krijgt geldboete en rijverbod Koen Baten

29 september 2020

15u04 0 Buggenhout Stijn D. uit Buggenhout stond deze ochtend terecht voor de politierechtbank nadat hij door een politiepatrouille al driftend werd betrapt aan Het Klaverblad in Buggenhout. “Ik wou enkel de tractiecontrole op mijn wagen testen”, verklaarde de jongeman toen.

De feiten speelden zich af op 14 september 2019 in Buggenhout. De jongeman reed er met zijn BMW op de parking en aan de rotonde en liet zijn wagen regelmatig eens driften. Hij werd opgemerkt door de politie die de nodige vaststellingen deed waardoor hij nu voor de rechtbank moest komen. Op het moment van de feiten was er ook volk aanwezig in de buurt van zijn wagen. “Het is ongelofelijk dom dit te doen met ander volk bij in de buurt dan nog eens", aldus de politierechter. “Dit kon fout afgelopen zijn", klinkt het.

De man zorgde met zijn driften ook voor een hevige stofwolk in de buurt. Hij kreeg voor de feiten een geldboete van 480 euro en een rijverbod van 30 dagen opgelegd.