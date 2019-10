Dossier stationsomgeving terug naar af: gemeente en NMBS gaan voor nieuw masterplan, maar wel al nieuw wegdek in 2020 Nele Dooms

28 oktober 2019

17u06 1 Buggenhout Het dossier van de heropwaardering van de stationsomgeving in Buggenhout is terug naar af. Het gemeentebestuur en de NMBS gaan voor de opmaak van een nieuw masterplan tegen 2023. In afwachting daarvan krijgt de buurt in 2020 wel al een nieuw wegdek. “We gaan voor goedkoper en andere accenten”, zegt schepen Geert Hermans (CD&V).

Het dossier van de stationsomgeving van Buggenhout sleept ondertussen al meer dan vijftien jaar aan. Het was indertijd nog toenmalig burgemeester Tom Van Herreweghe die grootse plannen koesterde om de buurt een opwaardering te bezorgen, in samenwerking met onder andere NMBS. Het plan voorzag in wegen- en rioleringswerken, nieuwe en extra parkings en fietsenstallingen, een voetgangerstunnel, hogere en langere perrons, nieuwe schuilhuisjes en renovatie van het stationsgebouw. Alleen werden de plannen nooit concreet uitgevoerd, omdat de NMBS de nodige budgetten niet vrijmaakte. Ondertussen ligt de stationsomgeving er verloederd bij, en zorgen tal van putten in het asfalt voor een erbarmelijke toestand.

Nu CD&V, die in het verleden altijd de hoge kostprijs van het voorziene project hekelde, de gemeente bestuurt, wil die het anders aanpakken. Dat bleek tijdens de jongste gemeenteraad op vraag van oppositieraadslid Jean-Pierre Willems (N-VA). Die wilde weten wat de stand van zaken van het dossier was. Volgens schepen Geert Hermans vonden de voorbije maanden al verschillende “constructieve overlegmomenten met de NMBS” plaats.

Nieuwe asfaltlaag

Resultaat is dat het stationsproject in drie fasen aangepakt zal worden. “Een eerste fase is voorzien in 2020”, zegt Hermans. “Dan komt er een nieuwe toplaag in asfalt aan beide kanten van het Stationsplein. Tegelijkertijd zal de NMBS de fietsrekken en -voorzieningen op de perrons vernieuwen en de kosten daarvan op zich nemen. De kostprijs van deze eerste fase wordt begroot op 300.000 euro. Dit is geen megaproject, maar de omgeving zal er wel weer proper bijliggen.”

Aanleg fietspad

Een tweede fase omvat de aanleg van een fietspad langs de Kerkhofstraat vlak naast de spoorwegbedding. “Hierdoor realiseren we stelselmatig de fietsverbinding tussen Dendermonde en Londerzeel”, zegt Hermans. “Ook dat moet nog binnen deze legislatuur gebeuren en zal ook zo’n 300.000 euro kosten. Als de nieuwe brandweerkazerne in de Kerkhofstraat een feit is, zal bovendien de oude kazerne op het stationsplein afgebroken worden. Die site kan dan ingenomen worden door parkeerplaatsen.”

Opwaardering omgeving

Een derde fase zal dan toch de volledige opwaardering van de stationsomgeving betekenen, met onder andere het verhogen van de perrons. “Daarvoor herzien we nu samen met de NMBS de huidige plannen die al bestonden en gaan we voor een nieuw masterplan”, legt Hermans uit. “Daarbij leggen we andere accenten en voorzien extra focus op de vervoercombinatie fiets en trein. Tegen 2023 moet dat masterplan klaar zijn en kunnen de realisaties uitgerold zijn. De prijs daarvan zal goedkoper zijn dan wat vroeger voorzien werd. Door een fasering en een spreidingsplan wordt dit project voor een gemeente als Buggenhout financieel haalbaar en zijn ze ook meer realistisch voor iedereen zowel voor NMBS, gemeente, inwoners en handelaars.”