Dossier heraanleg Mandekensstraat boekt vooruitgang: “Streefdoel is deze legislatuur uitvoeren” Nele Dooms

30 september 2019

Het gemeentebestuur van Buggenhout wil alles op alles zetten om de heraanleg van de Mandekensstraat, op de grens van Buggenhout, Dendermonde en Lebbeke, zeker deze legislatuur en dus binnen de komende vijf jaar uit te voeren. Dat heeft schepen van Openbare Werken Geert Hermans (CD&V) gezegd tijdens de jongste gemeenteraad. Oppositieraadslid Steven Creyelman (VB) vroeg toen naar de stand van zaken in dit dossier. Creyelman drong al meermaals aan op een heraanleg van de weg, omdat buren er al jaren aan de klaagmuur staan. Door de slechte staat van het wegdek hebben ze last van lawaaihinder en trillingen door het vrachtverkeer dat er passeert. Enkele huizen vertonen er zelfs al scheuren door. Ondertussen werden door de drie betrokken gemeenten al de nodige stappen gezet om een dossier op te starten. “Goed nieuws is dat dit project, waarbij naast een nieuw wegdek ook rioleringswerken gepland worden, recent opgenomen is in het investeringsprogramma van de Vlaamse overheid”, zegt Hermans. “Daardoor zijn we zeker van subsidie binnen afzienbare tijd. Plannen voor de heraanleg zijn nu volop in opmaak. Jammer genoeg nemen dossiers als dit altijd heel veel tijd in beslag. Buggenhout heeft echter de intentie om hier druk op de ketel te houden, zodat het allemaal blijft vooruit gaan.”