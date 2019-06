Dossier heraanleg Hoogweg en omgeving is klaar Nele Dooms

02 juni 2019

10u49 0 Buggenhout Het dossier voor de wegen- en rioleringswerken in de Hoogweg en omgeving in Opdorp is klaar. De gemeenteraad gaf zijn fiat aan het aanbestedingsdossier, zodat de gemeente een geschikte aannemer kan zoeken voor de werken. Aan het project hangt een prijskaartje van maar liefst 2,3 miljoen euro. De voorbereidende werken starten al deze zomer.

De werken zullen plaatsvinden in de Hoogweg, de Lijneveldstraat, de Zeveneikenstraat en de Grote Kouterbaan is klaar. In een eerste fase krijgen de Lijneveldstraat en Vierbunderstraat, inclusief het kruispunt, nieuwe riolering en een nieuwe inrichting. Vervolgens is de Hoogweg aan de beurt en daarna de Zeveneikenstraat en de Grote Kouterbaan.

“In de Lijnenveldstraat en Hoogweg komen enkelrichtingsfietspaden in asfalt”, zegt schepen van openbare werken Geert Hermans (CD&V). “Ter hoogte van de kruispunten worden verkeerstafels aangelegd met okerkleurige asfalt. De aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Lijneveldstraat met Hoogweg, Vierbunderstraat en Veldstraat komt er niet. Het zal wel veiliger ingericht worden, met als voorrangsweg de as Lijneveldstraat-Hoogweg. De Zeveneikenstraat wordt een woonerf met bruingetinte klinkers en een weggoot in het midden. In de Grote Kouterbaan komen betonvakken als landelijke weg.

Voor dit project kan Buggenhout rekenen op aanzienlijke subsidie. Watermaatschappij Farys betaalt 919.570 euro en Aquafin 1.070.695 euro. Buggenhout zelf moet 455.242 euro ophoesten. Midden augustus zullen de nutsmaatschappijen al de voorbereidende werken uitvoeren. Vervolgens, mogelijks al in het najaar, start het rioleringsproject zelf. Dat zal grotendeels in 2020 uitgevoerd worden.