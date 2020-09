Donkere wolken boven toekomst FC Lambrecht: amateurvoetbalclub krijgt opzeg huurcontract en moet tegen januari weg na klacht van buurman Nele Dooms

11u58 0 Opdorp Er hangen donkere wolken boven de toekomst van amateurvoetbalclub FC Lambrecht van Opdorp. De voetballers kregen van het gemeentebestuur opzeg van hun huurcontract, zodat zo tegen januari hun terrein aan de Stenenmolenstraat moeten verlaten. Daar spelen ze al veertig jaar, maar zonevreemd. Nadat een buurman een proces aanspande tegen de gemeente omwille van de activiteiten op het terrein, besliste het schepencollege de club er effectief weg te sturen. “We voelen ons in de steek gelaten door de politiek”, klinkt het boos en teleurgesteld bij FC Lambrecht.

Voetbalclub FC Lambrecht, dat is op en top een deel Buggenhoutse geschiedenis. Met vijftig jaar op de teller zou de club normaal gezien een jubileumjaar vieren. In de plaats heerst er echter een begrafenissfeer. En dat komt niet alleen omdat de coronacrisis roet in het eten gooit van een gepland feestjaar. De toekomst van de club ziet er allesbehalve rooskleurig uit. Komt er binnenkort niet snel een oplossing, dan dreigt zelfs het doek te vallen over de amateurvoetbalploeg. “We weten van geen hout pijlen meer maken en voelen ons door de Buggenhoutse politieke leiders in de steek gelaten. We zijn wanhopig”, zegt voorzitter Paul Bieseman.

Even naar het begin: FC Lambrecht heeft al veertig jaar haar thuis aan de Stenenmolenstraat in Opdorp. Die ‘thuis’ dat is een voetbalveld en aanpalende kantine, kleedkamers en douches. “De grond was indertijd van het OCMW, ondertussen van de gemeente”, legt Andy De Schrijver, sinds de start onlosmakelijk met de club verbonden, uit. “De voetbalclub kreeg akkoord die te gebruiken voor een luttel huurbedrag. Het was onze kans om hier een mooie werking uit te bouwen, met trainingen op donderdagavond, een veteranenmatch op vrijdag en om de twee weken een thuismatch op zondag.”

Zonevreemd

De club draaide jaar na jaar zonder problemen. Alleen is het voetbalterrein wel zonevreemd. De site van FC Lambrecht ligt immers in agrarisch gebied, terwijl het eigenlijk recreatiegrond zou moeten zijn voor een voetbalclub. Het gemeentebestuur liet de club al die jaren wel begaan en hanteerde een gedoogbeleid. Toen de club enkele jaren geleden een nieuwe buur kreeg, begon echter daar het schoentje te wringen. Die stapte naar het gerecht tegen de gemeente Buggenhout omdat die de zonevreemde voetbal oogluikend zou toelaten en er niet tegen optreed.

“En wat doet het schepencollege? Niet eens de uitkomst van het proces afwachten en het daarbij voor ons op nemen, maar wel de opzeg van ons huurcontract opsturen. Vanaf januari is het hier gedaan met voetballen. Dit komt als een donderslag bij heldere hemel en we begrijpen niet waarom de gemeente ons zo laat vallen”, zegt Bieseman. “En dan nog te denken dat de club een halve eeuw geleden werd gesticht door de broer van de huidige schepen van Sport...”

Roots

Bij FC Lambrecht hopen ze dat het schepencollege op haar stappen terug wil komen en de opzeg herzien. “We hebben hier onze roots, het zou echt spijtig zijn die te moeten verlaten”, zegt De Schrijver. Het gemeentebestuur zelf zou echter meer iets zien in een verhuis van FC Lambrecht naar de site van voetbalclub De Rangers, aan de Damstraat in Opdorp. “Alleen is die site al overbezet door de bloeiende werking van De Rangers zelf”, schetst Bieseman. “Die club beschikt over twee terreinen die non-stop bezet zijn. Als FC Lambrecht naar daar moet, is een derde terrein nodig. Krijg dat maar klaar in een half jaar tijd. Bovendien kunnen wij dat niet betalen. Er moet dan immers niet alleen een veld, mét drainage, aangelegd worden, maar ook elektriciteit, afsluiting en dergelijke voorzien worden. Reken maar op een kostprijs van meer dan 80.000 euro. Voor een amateurclub als de onze is dat waanzin.”

Dwangsom

Volgens schepen van Sport Geert Mannaert (CD&V) staat de gemeente zelf ‘met de rug tegen de muur’. “Er is zeker en vast wel bereidheid om met FC Lambrecht tot een oplossing te komen, maar het onmogelijke gaat niet”, zegt hij. “In de juridische procedure maken we volgens onze advocaten geen enkele kans, net omwille van de zonevreemdheid. Er hangen ons dan dwangsommen van 10.000 euro per keer boven het hoofd. In plaats van die te moeten betalen, kunnen we toch beter centen uitgeven voor een andere toekomst van FC Lambrecht. We moesten iets doen om die dwangsommen te vermijden en dat is inderdaad die huuropzeg geworden. Maar we willen wel helpen door financieel bij te springen voor de verhuis van FC Lambrecht. Een derde terrein bij De Rangers is effectief een optie en dan zouden wij zeker de drainage willen betalen. FC Lambrecht ligt me nauw aan het hart, ik heb er zelf dertig jaar gevoetbald.”