Dit weekend weer Avalon Bike Rock: “Indertijd pioniers, nu mikken op meer dan 2.000 fietsers” Nele Dooms

29 augustus 2019

12u27 9 Buggenhout Fietsen voor het goede doel. Dat is ook de insteek van de achttiende editie van de Avalon Bike Rock in Buggenhout. De organisatoren zamelen centen in voor het nursinghome van vzw Avalon, waar dertig personen met een ernstige motorische beperking hun thuis hebben. De organisatie mikt op meer dan 2.000 deelnemers dit jaar.

Toen de eerste Avalon Bike Rock achttien jaar geleden georganiseerd werd, was er van het nursinghome van Avalon in de Broekstraat in Opstal nog geen sprake. “De opbrengst ging eerst naar de vzw die zich toen al inzette voor personen met een ernstige motorische beperking”, zegt Johan Cardoen. “Later was die bestemd voor de oprichting van het tehuis. De Bike Rock is zowat de voornaamste bron van inkomsten. Indertijd waren we echter pioniers. Fietsen voor het goede doel, dat bestond toen nog niet. Wij deden inspiratie op in de Verenigde Staten waar we zelf eens deelnamen aan een tweedaagse fietstocht ten voordele van MS. Het concept brachten we mee naar Buggenhout, met succes.”

De fietshappening staat ondertussen in Buggenhout gekend als “gezellige en uniek”. Zowel sportieve als recreatieve fietsers kunnen deelnemen aan de Avalon Bike Rock. Tochten van verschillende afstanden loodsen de deelnemers door het Scheldeland en Pajottenland, langs groen en verkeersluwe wegen. Bij vertrek en aankomst aan sporthal De Pit zorgt de Double Doucheband voor ambiance.

De opbrengst van de fietshappening dit jaar zal Avalon gebruiken voor de aankoop van een “innowalker”. “Dat is een crosstrainer voor personen met een beperking”, zegt Chilla Keppens, directeur van Avalon. “Het is een ingenieus toestel dat er voor zorgt dat ze armen en benen kunnen bewegen. Maar het kost handenvol geld, liefst 57.000 euro. De opbrengst van de Avalon Bike Rock zal dus zeker welkom zijn.”

De Avalon Bike Rock vindt plaats op zaterdag 31 augustus. Vertrekken kan vanaf 7.30 uur aan De Pit, Platteput in Buggenhout. Info: www.avalonfietsers.be.