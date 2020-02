Die van ‘60 zoeken generatiegenoten voor reünie Nele Dooms

13 februari 2020

16u46 0 Buggenhout Buggenhoutenaren geboren in 1960, en die dus dit jaar zestig worden, plannen een reünie met leeftijdsgenoten. Daarvoor zijn ze momenteel op zoek naar generatiegenoten die allemaal 1960 als geboortejaar hebben.

“Die van ‘60 worden 60. Als dat geen heel goeie reden om te feesten is”, klinkt het bij de organiserende werkgroep. “De kans om deze unieke gelegenheid te vieren, willen we niet laten liggen. De voorbereidingen zijn al in gang gezet.”

De zestigjarigen mogen zich op zaterdag 14 november aan een reünie verwachten. Die zal plaatsvinden in het Hof Ter Buecken, in de Kasteelstraat aan Buggenhout Bos. Iedereen van het jaar 1960 die woont, heeft gewoond of heeft gestudeerd in Buggenhout, is welkom. “Er wacht een gezellig avondfeest met animatie, dans en muziek”, klinkt het. “Met DJ Joost achter de draaitafel wordt het ongetwijfeld een avond om niet te missen.”

Wie informatie wil, kan mailen naar wijzijnvan60@gmail.com.