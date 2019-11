Derde keer goede keer voor Fien (13): “Dolblij met rol in Ketnet Musical” Nele Dooms

29 november 2019

16u10 0 Buggenhout Fien Baeck (13) uit Opdorp heeft haar plekje in de volgende Ketnet Musical Knock-out beet. Eerdere audities leverden net geen rol op, maar nu is het dus wel raak. “En die kans wil ik grijpen”, zegt het meisje. “Al mijn vrije tijd gaat naar repetities. Maar ik ben dolblij dat ik mag meedoen.”

Het is derde keer goede keer voor Fien Baeck. Ook voor de twee vorige Ketnet Musicals nam ze deel aan de audities. “Het was een ideetje van mijn vriendin Lore”, vertelt ze. “Het werd twee keer ‘net niet’. Ik eindigde bij de laatste zestig en dan hield het op. Het waren nu mijn ouders die me overtuigden om toch nog maar eens een kans te wachten bij een auditie. Liefst 1.200 kandidaten waren er deze keer. Ik was echt supernerveus om naar de auditie te gaan, maar op het moment zelf ging het echt goed en was het genieten. En kijk, iets later kreeg ik de bevestiging dat ik was uitgekozen.”

Dansen vanaf 3 jaar

Feit is dat Fien wel al wat podiumervaring heeft. Die deed ze op in het eigen Buggenhout. “Ik volg al van mijn drie jaar danslessen”, vertelt ze . “En de voorbije drie jaar volgde ik lessen woord aan de Buggenhoutse Academie voor Muziek, Woord en Dans. Zingen doe ik in het jeugdkoor Parafoontjes van Opdorp. En ik heb ook nog twee jaar gedanst bij DNA2Dance, het vroegere Akira.”

Met de musical breken drukke tijden aan voor Fien. “Alle vrije tijd en vakanties gaan naar repeteren”, vertelt ze. “Maar ik heb dat er voor over. Meer nog, ik heb de smaak echt te pakken. Niet dat ik er later mijn beroep van wil maken, maar in mijn vrije tijd wil ik dolgraag musicals blijven doen. Al is het allemaal zo simpel niet. Vooral de combinatie met zang en dans is niet evident. Je moet niet alleen je tekst onthouden bij al dat bewegen, je moet ook zorgen dat je niet buiten adem geraakt.”

Knock-out

De zesde Ketnet Musical, die Knock-Out heet, belooft spektakel, met coole dansmoves en een mix van hits. “Op Campus 12 proberen een stel vrienden de sluiting van hun boksclub tegen te houden”, vertelt Fien. “De eigenares van het pand wil dat de in haar ogen ordinaire boksclub plaats ruimt voor een balletschool, waar haar dochter Anja haar ballettalenten kan ontwikkelen. Wie wil weten of Liam en Anja erin slagen de krachten te bundelen en te zorgen dat de balletschool en de boksclub broederlijk naast elkaar kunnen bestaan, moet maar komen kijken.”

Fien is één van de 25 nieuwe jonge talenten die in de Ketnet Musical te zien zullen zijn. Welke rol ze precies krijgt, is nog geheim. Wie dat wil weten, moet op zondag 1 december om 8.30 uur afstemmen op Ketnet.