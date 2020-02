Deel Dries wordt fietsstraat en krijgt eenrichtingsverkeer Nele Dooms

21 februari 2020

16u31 0 Buggenhout Buggenhout krijgt er nog een extra fietsstraat bij. Het gaat om het deel van de Dries in Opdorp, aan de kant van de horecazaak Madelon. Daar wordt ook eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Een fietsstraat betekent dat chauffeurs er altijd voorrang moeten geven aan fietsers en achter hen moeten blijven rijden. De snelheid is er beperkt tot maximum 30 kilometer per uur. “Het deel van de Dries aan de kant van de Madelon maakt deel uit van een schoolroute, waardoor er vele fietsers rijden”, zegt schepen van verkeer Geert Hermans (CD&V). “Maar de ruimte is er zeer beperkt, zodat we fietsers en automobilisten niet gescheiden kunnen houden. Daarom is de invoering van een fietsstraat hier ideaal.”

Er komt bovendien nog een extra verkeersmaatregel: dit deel van de Dries wordt ook een eenrichtingsstraat. Chauffeur kunnen er alleen nog in van aan de kerk in de richting van de Vekenstraat. Verderop krijgt de Dries ook een extra zebrapad. Dat zal aangebracht worden ter hoogte van de Drietorenstraat. Auto’s die uit de Drietorenstraat komen, moeten bovendien in de toekomst voorrang verlenen aan het verkeer op de Dries vooraleer ze verder rijden.