De Wijnstock laat cava, wijn en gin proeven Nele Dooms

31 oktober 2019

De Wijnstock, met vestigingen in Baasrode en Buggenhout, doet in de maand november cava, wijn en gin proeven. Er vinden Open flesdagen plaats. Cindy en Yves ontvangen bezoekers op zaterdag 2 en zondag 3 november, telkens van 11 tot 18 uur, aan de Rosstraat 4 in Baasrode. Op zaterdag 9 en zondag 10 november, ook van 11 tot 18 uur, is dat in de Maalderijstraat 2 in Buggenhout. “Het is het ideale moment om de dranken te degusteren en uit te kiezen voor de feestdagen”, klinkt het. “Bezoekers vinden ook een mooie keuze aan geschenken.” Info: 0479/34.58.07.