De Gezellen spelen Ronde van Vlaanderen in Seniorama Nele Dooms

25 oktober 2019

10u26 0 Buggenhout Toneelgroep De Gezellen van Buggenhout pakt uit met een nieuwe productie. Daarvoor heeft het amateurgezelschap een bijzondere locatie uitgekozen: Zaal Seniorama op de OCMW-campus. De acteurs brengen er een soms grappig, maar ook aangrijpend familieverhaal.

“De Ronde van Vlaanderen is geschreven door Walter van den Broeck”, zegt Filip Van Ransbeke van De Gezellen. “Het is het verhaal van een man, die huisdokter is, en drie generaties vrouwen, oma, moeder en dochter. Oma moet naar een seniorenhome, maar ziet dat niet zitten. Dat zorgt voor de nodige spanningen in de familie. Maar er is blijkbaar nog veel meer aan de hand. De vrouwen hebben geheimen van elkaar. Met deze productie kiezen wij voor theater uit het leven gegrepen.”

Voorstellingen vinden plaats op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 oktober en vrijdag 1 en zaterdag 2 november, telkens om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Seniorama, aan de Spoorwegstraat in Buggenhout. Toegangskaarten kosten 10 euro. Info en reservatie: 052/33.21.32 of reservatiegezellen@gmail.com.