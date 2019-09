De eerste schooldag: Ridders en prinsessen nemen leerlingen Claevervelt op sleeptouw Nele Dooms

In het Bijzonder Lager Onderwijs BLO Claeverveld, aan het Klaverveld in Buggenhout, stonden ridders en prinsessen klaar om de leerlingen op de eerste schooldag op sleeptouw te nemen. Aan de schoolpoort vingen ze de kinderen op om vervolgens de school te verkennen. “Bedoeling is dat de leerlingen een onvergetelijke eerste shooldag beleven, want goed begonnen is half gewonnen”, klinkt het. “Een toneeltje moest iedereen in de juiste stemmeing brengen en verschillende workshops zorgden voor een niet te bruuske schoolstart.” Voor de kleinste kinderen stond er zelfs een “Ros Claevervelt” paraat. Zij mochten met een koets ritjes in de buurt van de scool maken.