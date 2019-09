De eerste schooldag: leerlingen Vrije Basisschool Opstal maken kennis met containerklassen Nele Dooms

02 september 2019

Voor de leerlingen van de Vrije Basisschool van Opstal was deze eerste schooldag spannender dan andere jaren. Voor de allereerste keer konden ze immers niet in hun vertrouwde schoolgebouw terecht. Wel moesten ze op de site Patattenmolen zijn, waar containerklassen staan opgesteld. De komende jaren zullen ze daar les krijgen. “De verhuis kadert in een nakende grootschalige renovatie van ons schoolgebouw aan de Putweg”, zegt directeur Lut Moernaut. “Alles wordt er vernieuwd, van dak tot elektriciteit. Omdat het een beschermd monument is, is een subsidie aangevraagd bij Onroerend Erfgoed. We hopen de werken zo snel mogelijk te beginnen.” Om de kinderen vertrouwd te maken met hun nieuwe thuis, stond een hele schooldag lang een verkenning op de agenda. Het was in de containerklassen wat dichter op elkaar zitten, maar er werd meteen ook al wat gewerkt.