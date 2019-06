De Cremekeir biedt verfrissing bij snikhete temperaturen: “Zalig op zoveel gezichten een glimlach zien komen als we passeren” Nele Dooms

24 juni 2019

16u52 0

Extra druk is het plots voor De Cremekeir in Buggenhout. Kathleen De Vlieger en schoonzus Annick Adam stampten het initiatief nog maar twee maanden geleden uit de grond, maar weten nu niet waar eerst passeren met hun ijsjes. Aan de kleuterschool Sint-Jozef in de Vekenstraat in Opdorp zorgden ze bij het einde van de schooldag alleszins voor niets anders dan lachende gezichten. Kleuters, broers en zusjes én ouders en grootouders hadden bij deze snikhete temperaturen geen overtuigingskracht nodig om zich te goed te doen aan een ijsje. Niets zo goed om verfrissing te bieden bij deze hittegolf. “En dat terwijl we in het voorjaar dachten dat we wel één en ander aan het missen waren door het kabbelende weer”, zegt De Vlieger. “Dat wordt nu wel ruimschoots ingehaald. We worden overstelpt met berichtjes om langs te komen met De Cremekeir. Onder andere heel wat bazen willen hun personeel bij deze hitte trakteren op een ijsje.” Kathleen en Annick stampten het initiatief uit pure nostalgie uit de grond. “We vonden dat er in Buggenhout gemis was aan een ijsjeskar”, klinkt het. “Daarom zorgen we er zelf voor. Het geeft heel veel voldoening dat we bij zoveel mensen een glimlach op het gezicht toveren als we langs komen. Voor ons mag de zomer nog heel lang duren.”