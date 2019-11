De aanhouder wint: niet alleen bloemen voor IJzerbedevaart, maar ook voor IJzerwake Nele Dooms

06 november 2019

Nadat Buggenhout de voorbije jaren altijd alleen de IJzerbedevaart steunde, kunnen er nu ook centen voor de IJzerwake vanaf. Dat bleek tijdens de jongste gemeenteraad. Oppositieraadslid Jean-Pierre Willems (N-VA) vroeg daar of het nieuwe gemeentebestuur, met CD&V in de meerderheid, ook opnieuw een bloemenkrans zou laten neerleggen aan de IJzertoren naar aanleiding van de IJzerbedevaart. “Dat was de voorbije zes jaar het geval en het zou mooi zijn dit voort te zetten”, zei hij. Willems kreeg een bevestigend antwoord op zijn vraag. Van burgemeester Pierre Claeys (CD&V) mag hij zelfs persoonlijk de bloemenkrans daar gaan neerleggen. Voor oppositiepartij Vlaams Belang was de vraag meteen aanleiding om nog maar eens te pleiten om ook de vzw IJzerwake te steunen. Daar verzocht de partij de voorbije jaren al telkens om, maar elke keer zonder resultaat. Met burgemeester Claeys aan het roer keert het tij. Toen raadslid Joris Verhaegen (VB) vroeg om ook de IJzerwake te steunen, kreeg die meteen bevestigend antwoord.