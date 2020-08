Dankzij grote belangstelling: Restant en De Vossen zorgen voor extra theaterwandelingen Nele Dooms

24 augustus 2020

14u23 1 Buggenhout De belangstelling voor de theaterwandelingen van Tejater Restant en wandelvereniging De Vossen in Buggenhout is zo groot, dat er extra toneelmomenten bij komen. Tijdens een wandeling van ongeveer zes kilometer krijgen deelnemers drie ‘Folkloristische Buggenhoutse verzinselkes’ voorgeschoteld.

Allebei op zoek naar alternatieven om het seizoen in deze coronacrisis te redden, sloegen Tejater Restant en wandelvereniging De Vossen de handen in elkaar. Resultaat is een theaterwandeling door Opstal. Twee van de drie toneeltjes tijdens de tocht zijn gebaseerd op de stripverhalen die over Buggenhout al eerder gemaakt werden: ‘Het Geheim van de Boskapel’ en ‘Het Spook van de Pastorie’. Een derde vertelling ‘De Madam met den hoed’ handelt over een anekdote tijdens Bosbegankenis. Acteurs van dienst zijn Herman Maes en Curd Mertens, Veerle Cool en Ann Sirou en Chris Baeyens en Eddy Baeyens. Zij zorgen telkens voor een kwartiertje toneelplezier ter hoogte van de Wiesbeekhoeve, de parking aan het kerkhof in de Blauwselstraat en Zaal Pallieter.

De Vossen en Restant hebben hun initiatief nog maar net gelanceerd of er raakten al meteen een aantal wandelingen uitverkocht. Op zondag 20 september, zaterdag 26 september en zondag 27 september, waren er startmomenten om 15, 15.30, 16, 16.30 en 17 uur voorzien, telkens per groep van twintig personen. Om nog meer mensen de kans te geven om mee te doen, zullen er extra voorstellingen plaatsvinden tijdens de voormiddagen van zaterdag 26 en zondag 27 september. Deelnemen kost 5 euro voor leden van De Vossen en 7,5 euro voor anderen. Meer informatie is te vinden op www.restant.be.