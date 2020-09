Dan toch geen wereldpremière van nieuwe Fond Geuze: Bierpallieters doeken noodgedwongen kermiscafé op Nele Dooms

25 september 2020

12u34 0 Buggenhout Er komt dit weekend dan toch geen Er komt dit weekend dan toch geen “wereldpremière”, zoals de Bierpallieters het zelf aankondigden, van de nieuwe Fond Geuze . De bierproeversvereniging blaast haar gelegenheidscafé op de site Patattenmolen in Opstal tijdens het kermisweekend af. “Noodgedwongen, omdat we de tenten van de gemeente niet kunnen gebruiken”, klinkt het. “We zijn diep teleurgesteld.”

“Slecht nieuws voor Opstal kermis”. Zo kondigt het Buggenhoutse gemeentebestuur de wijzigingen voor het kermisweekend op haar Facebook-pagina aan. “Door het aangekondigde stormweer hebben de Bierpallieters en ‘t Muziek beslist om hun activiteiten te annuleren. Er zal dus geen muziekfestival van ‘t Muziek noch een kermiscafé van de Bierpallieters zijn.”

De mededeling valt niet in goede aarde bij de Bierpallieters. “Zo lijkt het alsof het onze eigen keuze was om ons event niet te laten doorgaan”, klinkt het daar. “We zijn echter gewoon voor blok gezet. Omdat we de tenten van de gemeente niet mogen gebruiken, kunnen we gewoonweg niet anders dan ons gelegenheidscafé opdoeken. We gebruiken die tenten elk jaar en dit jaar met de coronacrisis waren ze nog meer welkom. Het Molenhuis aan de Patattenmolen biedt immers veel te weinig plaats om daar alle bezoekers onderdak te geven met respect voor social distancing. Daar is geen beginnen aan.”

Jubileum

Ze hadden nochtans erg uitgekeken naar het openen van hun kermiscafé. Voor de Bierpallieters zou het een eerste activiteit in levende lijve in maanden zijn en een groot feest voor hun dertigjarig bestaan hadden ze eerder al moeten annuleren. “Eindelijk zouden we onze Fond Geuze kunnen voorstellen en laten proeven”, zegt voorzitter Pieter Pannecoeck. “Die werd speciaal gemaakt voor ons jubileum en zou normaal in april wereldkundig gemaakt zijn, maar de coronacrisis stak daar een stokje voor. Uitstel is geen afstel dachten we, en dus mikten we nu onze pijlen op de septemberkermis in Opstal.”

Storm

Zover komt het dus niet. Bij het Buggenhoutse gemeentebestuur klinkt het dat de tenten niet kunnen voorzien worden door het stormweer vrijdagavond. “Daar zijn de tenten niet tegen bestand”, klinkt het. Een tegenvoorstel van de Bierpallieters om de tenten te brengen, binnen te stockeren en door de bierproevers zelf pas zaterdag na de storm op te stellen, kreeg geen goedkeuring.

“Amper twee dagen voor ons evenement kregen we dus droogweg te horen dat we het zonder tenten moeten stellen”, zegt Ludo Annaert. “We betreuren het heel erg dat er blijkbaar geen flexibiliteit mogelijk is. Je zou in deze moeilijke coronatijden verwachten dat verenigingen alle nodige steun krijgen als ze toch iets willen organiseren. Wij vonden het onze plicht om voor de gemeenschap iets te doen en ons steentje bij te dragen voor enig vertier in het dorp. We hebben hier ook hard voor gewerkt, maar als het dan aan steun ontbreekt sta je nergens.”

Als alternatief voor hun gelegenheidscafé zullen de Bierpallieters later een afhaalmoment organiseren. Een bedeling van de nieuwe Fond Geuze zal plaatsvinden op zaterdag 10 oktober, in de Oranjerie van Opdorp tussen 18 en 19 uur.