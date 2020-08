Dak loopt schade op na terrasbrand: slecht gedoofde sigaret is mogelijke oorzaak Koen Baten

13 augustus 2020

19u14 11 Buggenhout In de Maalderijstraat in Buggenhout is donderdagavond een brand ontstaan op een terras achteraan de woning. De oorzaak van de brand was vermoedelijk een slecht gedoofde sigaret, maar de oorzaak zal nog verder moeten onderzocht worden. “De brand sloeg over op het dak en richtte toch wel wat schade aan", zegt officier Wouter Van Den Broeck.

De brand ontstond rond 17.45 uur. “Door de overslag geraakte ook het dak beschadigd", klinkt het. Binnen in de woning was er ook heel wat rookschade, maar verdere schade bleef gelukkig uit. “We zijn erin geslaagd de rest van het appartement te vrijwaren”, klinkt het.

De brandweer was massaal ter plaatse omdat de oproep dubbel was binnengekomen bij de hulpverleningszone. “Zowel Leuven als Gent kreeg de melding waardoor we heel wat manschappen aanwezig hadden", klinkt het. De straat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer, dat moest plaatselijk rondrijden maar de hinder bleef beperkt.