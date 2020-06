Dagopvang Ferm weer open, tot plezier van zorgbehoevenden en hun thuisverzorgers Nele Dooms

05 juni 2020

14u30 0 Buggenhout De kleinschalige dagopvang van Ferm in Buggenhout, ondergebracht op de OCMW-campus aan de Groenlaan, heeft de deuren weer geopend. En daar zijn zowel de zorgbehoevenden als hun thuisverzorgers blij om. “Een herademing”, klinkt het.

Door de coronacrisis waren allerlei initiatieven zoals de Ferm-dagopvang in Buggenhout, noodgedwongen gesloten. Het maakte het er voor families met een zorgbehoevend lid niet makkelijker op. Door de sluiting stonden zij dag na dag en vaak alleen, als mantelzorger, in voor de zorg. “En bij gebrek aan dagopvang raakte de zorgbehoevende zelf in een isolement. Kortom de langdurige lockdown bracht voor deze groep mensen flink wat stress met zich mee”, zegt Jade Robberechts van de Buggenhoutse opvang. “Dagopvangcentra bieden immers een adempauze omdat mantelzorgers er hun naaste, met een gerust hart, aan de goede zorgen van een professionele thuisverzorgende mogen toevertrouwen.”

Een heropening komt er dan ook geen dag te vroeg. Het is een hele opluchting voor cliënten en hun mantelzorgers. “Nu kunnen zorgafhankelijke mensen weer in een huiselijke omgeving genieten van een zinvolle tijdsbesteding, een leuke babbel en een luisterend oor”, zegt Jade. “Na weken van afzondering is dit een welkome afleiding in het leefpatroon van vele mensen.”

Dat beaamt ook Thierry, één van de cliënten. “De dagen in de lockdown duurden eindeloos”, getuigt hij. “Het was vaak veel te stil en verveling sloeg toe. Nu kan ik weer eens iets anders doen, samen met andere mensen. De dag vliegt dan zo om. Ik heb zelfs weer meer eetlust , nu ik opnieuw samen met anderen aan tafel zit.”

De heropening van de dagopvang gebeurt wel met de nodige beschermingsmaatregelen. “Dat kost wat meer tijd, maar we hebben het er graag voor over”, zegt Jade. “Er heerst vooral een gevoel van tevredenheid.”